Gölbaşı'nda çiftçilere kırsal kalkınma yatırım destekleri anlatıldı

03.09.2019 14:28

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 13'üncü etap Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı ile ilgili yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezinin salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, bu yıl 13'üncü etabı gerçekleştirilecek Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile birçok yatırımcının devlet tarafından sağlanan hibelerden yararlanacağını belirtti.

Teknik ekip, Gölbaşı ilçesinde yatırımcıları ve çiftçileri desteklemelerden ve teşviklerden yararlanmaya davet etti.

Tarıma yönelik yatırım yapmak isteyenlere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen yüzde 50 hibe desteği başvuruları 30 Eylül 2019'da sona erecek.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlüğü personelleri, yatırımcılar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA