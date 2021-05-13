Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar sessiz kaldı
Gölbaşı'nda cadde ve sokaklarına hakim olan sessizlik (Drone) ADIYAMAN (AA) –Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Razaman Bayramının ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Gölbaşı'nda cadde ve sokaklarına hakim olan sessizlik (Drone)
ADIYAMAN (AA) –Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Razaman Bayramının ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Gölbaşı ilçesinde kısıtlamanın başlaması ile birlikte en işlek caddelerde ve sokaklarda sessizlik oluştu.
Güvenlik güçleri ekipleri kent genelinde denetimler gerçekleştiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi