Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar sessiz kaldı

Gölbaşı'nda cadde ve sokaklarına hakim olan sessizlik (Drone) ADIYAMAN (AA) –Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Razaman Bayramının ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.