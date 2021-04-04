Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı
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Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar boş kaldı

Gölbaşı'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Gölbaşı'nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilçede başlayan sessizlik sürüyor.

Kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren kentin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Tedbirler kapsamında güvenlik güçleri, işlek noktalarda uygulama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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