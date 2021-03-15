Gölbaşı'nda bir köy karantinaya alındı
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Gölbaşı'nda bir köy karantinaya alındı

15.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:09
Gölbaşı'nda bir köy karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine Haydarlı köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine Haydarlı köyü 10 gün süreyle karantinaya alındı. 

Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyünde yaşayan bazı kişilerin yaptırdıkları koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının yayılmasını önlemek için Haydarlı köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kurul kararının ardından, jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri kontrol yaparken, jandarma ekipleri ise anonslarla vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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