Gölbaşı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakam Mutlu Köksal'ın da katıldığı etkinlikte daire müdürleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Kaymakam Köksal ve beraberindekiler daha sonra şehit aileleri ile görev başındaki polis ve jandarma personelini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi