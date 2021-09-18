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Gölbaşı'nda "Balköy Projesi" kapanış toplantısı yapıldı

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından "Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında finansmanı sağlanan Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde 2020 yılında başlayan Balköy Projesi'nin kapanış...

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından "Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında finansmanı sağlanan Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde 2020 yılında başlayan Balköy Projesi'nin kapanış toplantısı yapıldı.

Ballıkpınar İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlaması ile kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla başlayan proje kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademisyenleri tarafından hijyen, arıcılık, bahçe bakımı, e-pazarlama, nakış ve dokuma eğitimlerinin yanı sıra hayırseverlerin de desteği ile okul binası, sağlık evi binası ve köy çeşmeleri yenileme çalışmaları tamamlanarak açılışları gerçekleştirildi.

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, son yıllarda Gölbaşı'nda çok ciddi atılımların yapıldığını ve bunların hızlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ise 15 aylık projenin 438 bin liralık bütçeye sahip olduğunu, hedef grubunun da Ballıkpınar Mahallesi ve çevresinde bulunan yöre halkı olduğunu ifade etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de belediye olarak yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, hayırseverlerin desteği ile yeniden düzenlenen okul binası, sağlık evi binası ve köy çeşmelerinin açılışı gerçekleştirildi, çalışmalara destek veren hayırseverlere plaket takdim edildi.

Program kapsamında yöresel ve organik ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı.

Gölbaşı'nda Balköy Projesi kapanış toplantısı yapıldı

Gölbaşı'nda Balköy Projesi kapanış toplantısı yapıldı

Gölbaşı'nda Balköy Projesi kapanış toplantısı yapıldı

Gölbaşı'nda
AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gölbaşı'nda 'Balköy Projesi' kapanış toplantısı yapıldı - Haberler
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