Gölbaşı'nda Ay Yıldız Işıklandırıldı

Gölbaşı ilçesinde, Dastar Tepesinde "Önce Vatan" yazısı üzerinde yer alan ay yıldız, belediye tarafından 60 bin led ampul kullanılarak aydınlatıldı.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede Dastar Tepesinde hakim bir noktada bulunan "Önce Vatan" yazısı üzerindeki ay yıldızın ışıklandırıldığını belirterek, bu çalışmanın Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Özdemir, ilçeye gece görüntüsüne canlılık katmanın dışında, milli değerlere vurgular yaptıkları görsel çalışmalarının devam edeceğini, daha önce Adıyaman kavşağına da ay yıldızda ledli aydınlatma yaptıklarını ifade etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Yazının olduğu tepe, ilçeye hakim bir yerde bulunmakta. Burada bulunan 'Ne mutlu türküm diyene' ve 'Önce Vatan' yazıları gündüz çok güzel gözükmektedir. Biz de gecede buranın güzel görünmesi için yazının olduğu yeri aydınlatmak istedik. Ledli aydınlatmada vatandaşlarımızdan da memnuniyetlerini belirten geri dönüşümler aldık. Bu da bizi mutlu ediyor."

Özdemir, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şanlı Türk bayrağının göklerde dalgalanmasını sağlayan aziz şehitleri rahmetle andıklarını kaydetti.