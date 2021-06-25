Gölbaşı'nda "Akıllı Kent Sistemi" için protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölbaşı'nda "Akıllı Kent Sistemi" için protokol imzalandı

Gölbaşı'nda 'Akıllı Kent Sistemi' için protokol imzalandı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Akıllı Kent Protokolü" imzalandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Akıllı Kent Protokolü" imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda hayata geçecek olan akıllı sistemler kapsamında protokole imza attıktan sonra proje hakkında bilgi veren Başkan Ramazan Şimşek, protokol kapsamında sokak ve parklardaki aydınlatmaların insana duyarlı olacağını belirtti.

Park ve bahçe sulama sistemlerinin de nem oranına göre hareket edeceğini anlatan Şimşek, "Akıllı sulama sayesinde suyumuza sahip çıkarak gereksiz tüketimin önüne geçmiş olacağız. Sulama sistemleri otomatik olarak devreye girecek ve bitkilerimiz ihtiyacı kadar suyla bu sayede buluşacak." ifadelerini kullandı.

Projenin diğer detaylarını da aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Wi-fi alanı, hasta takibi, acil durum butonu, şehir bilgilendirme ekranları, akıllı denetim, akıllı ulaşım ve akıllı kavşak sistemleri de ilerleyen zamanlarda siz değerli hemşerilerimle buluşacak. Bu sistemle ilçemizdeki trafik de çok daha güvenli ve akıllı olacak. Aynı zamanda hasta takip sistemimiz de vatandaşlarımızın sağlık durumlarını anbean takip edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu projemiz sayesinde bu hizmeti de yine hemşerilerimle buluşturmuş olacağız. Acil durum butonumuz sayesinde ise hızlıca aksiyon almış, hastalara anında ulaşmış olacağız."

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise projenin hem Gölbaşı hem de Ankara için büyük önem taşıdığını aktararak, "Gölbaşı, tarihi, dokusu, doğası ve demografik yapısı gereği büyük önem taşıyan bir ilçe. Hayata geçecek Akıllı Kent Sistemi ile bu değerine değer katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Şimşek ve Ertok projenin sözleşmesini imzaladı.

Gölbaşı'nda 'Akıllı Kent Sistemi' için protokol imzalandı
Gölbaşı'nda 'Akıllı Kent Sistemi' için protokol imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldı
Başkent yağışa teslim! Yenimahalle'de dere taştı, 11 ev sular altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Cem Yılmaz Tolga Yüce Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölbaşı'nda "Akıllı Kent Sistemi" için protokol imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:36:15. #1.14#

title