Gölbaşı'nda "Akıllı Kent Sistemi" için protokol imzalandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Akıllı Kent Protokolü" imzalandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Akıllı Kent Protokolü" imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda hayata geçecek olan akıllı sistemler kapsamında protokole imza attıktan sonra proje hakkında bilgi veren Başkan Ramazan Şimşek, protokol kapsamında sokak ve parklardaki aydınlatmaların insana duyarlı olacağını belirtti.

Park ve bahçe sulama sistemlerinin de nem oranına göre hareket edeceğini anlatan Şimşek, "Akıllı sulama sayesinde suyumuza sahip çıkarak gereksiz tüketimin önüne geçmiş olacağız. Sulama sistemleri otomatik olarak devreye girecek ve bitkilerimiz ihtiyacı kadar suyla bu sayede buluşacak." ifadelerini kullandı.

Projenin diğer detaylarını da aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Wi-fi alanı, hasta takibi, acil durum butonu, şehir bilgilendirme ekranları, akıllı denetim, akıllı ulaşım ve akıllı kavşak sistemleri de ilerleyen zamanlarda siz değerli hemşerilerimle buluşacak. Bu sistemle ilçemizdeki trafik de çok daha güvenli ve akıllı olacak. Aynı zamanda hasta takip sistemimiz de vatandaşlarımızın sağlık durumlarını anbean takip edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu projemiz sayesinde bu hizmeti de yine hemşerilerimle buluşturmuş olacağız. Acil durum butonumuz sayesinde ise hızlıca aksiyon almış, hastalara anında ulaşmış olacağız."

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise projenin hem Gölbaşı hem de Ankara için büyük önem taşıdığını aktararak, "Gölbaşı, tarihi, dokusu, doğası ve demografik yapısı gereği büyük önem taşıyan bir ilçe. Hayata geçecek Akıllı Kent Sistemi ile bu değerine değer katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Şimşek ve Ertok projenin sözleşmesini imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal