Gölbaşı'nda afet farkındalık eğitimi başlıyor

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı, AFAD ve ADAK iş birliği ile önemli bir eğitim çalışmasına imza atacak.

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı, AFAD ve ADAK iş birliği ile önemli bir eğitim çalışmasına imza atacak. Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, 9-12 Haziran tarihlerinde ücretsiz olarak Atatürk Sahil Park'ta vatandaşlara anlatılacak.

Gölbaşı Belediyesi ile Gölbaşı Kaymakamlığı, AFAD ve ADAK ortaklığında 2021 yılı AFAD Farkındalık Yılı kapsamında 'Afet Farkındalık Eğitimi' verecek. 10 Haziran günü saat 14.00'da Gölbaşı Kaymakamlık Binası'nda deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Tatbikatta deprem sonrası binanın giriş çıkışlarından ulaşım sağlanamayan üst katlara dışarıdan çatı yoluyla inilecek. Camdan kurtarma işlemi sonrası depremzedeler sağlık görevlilerine teslim edilecek. 9-12 Haziran tarihleri arasında ise afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, sunumlar ve tiyatro gösterimleri eşliğinde Atatürk Sahil Park'ta vatandaşlara ücretsiz olarak anlatılacak.

Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatılacağı eğitime katılmaları noktasında bütün Gölbaşılılara çağrıda bulunan Belediye Başkan Ramazan Şimşek, "Deprem kuşağında yer alan ülkemizde bilincin artması ve olası durumlarda tedbirlerin üst düzeyde alınabilmesi amacıyla hayata geçirilen bu programımıza bütün Gölbaşılı vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Sadece depremler değil, Gölbaşı'mızda hortum ve sel felaketi ile de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun yanı sıra çığ, heyelan gibi doğal afetlere karşı da alınması gereken önlemler hakkında bilgi alma şansınız olacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı