Gölbaşı'nda afet farkındalığı semineri yapıldı
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Acil Durum ve Arama Kurtarma Derneği (ADAK) tarafından "Afet Farkındalığı" semineri verildi.
GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Acil Durum ve Arama Kurtarma Derneği (ADAK) tarafından "Afet Farkındalığı" semineri verildi.
Gölbaşı Kaymakamlığı himayesinde 2020'de kurulan ADAK tarafından Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen seminer, AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verildi.
Eğitimde, afet olaylarında yapılması gerekenler ve afet çantasının önemi anlatıldı.
Seminere, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Ulaş Can Kavak, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri