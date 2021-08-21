Gölbaşı'nda 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Gölbaşı'nda 9 düzensiz göçmen yakalandı

Gölbaşı'nda 9 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri toplamda 9 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlere 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet' maddesi gereğince toplamda 42 bin 707 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Yasadışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan Afganlardan 3'ünün kadın olduğu öğrenildi. Yakalanan göçmenlerin ise Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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