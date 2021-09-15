Gölbaşı'nda 34. Ahilik Haftası kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı'nda 34. Ahilik Haftası kutlandı

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Gölbaşı'nda 34. Ahilik Haftası kutlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, ATO Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi tarafından 34. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, ATO Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi tarafından 34. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Gölbaşı Öğretmenevi'nde düzenlene etkinliğe ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, ATO Meclis Üyesi ve Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, ATO yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda esnaf katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardında başlayan etkinlikte Eğitimci Yazar Mustafa Güçlü ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Ahiliğin anlam ve önemini belirten konuş yaptı.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve tiyatro gösterisinin ardından etkinlik Gölbaşı Seğmen ekibinin gösterisi ile devam etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ahilik çok önemli. Keşke biz bugün Ahiliği yaşıyor olsaydık. Ahilik, ekonomik, kültür ve ahlaki olarak ne varsa bize öğretti. O dönemden bugüne belki istediğimiz anlamda Ahiliği taşıyamadık ama inanıyorum ki Ankara Ticaret Odası bu işte öncülük edecek, tabi ki bu ülkede bu işe öncülük edecek başka kurumlar da var ama biz Ahiliği yaşamak istiyoruz." dedi.

Ankara'da 5 ürünün coğrafi işaret tescilini aldıklarını belirten Baran, "Bunlar Ankara döneri, Ankara simidi, Ankara tavası, Ankara Erkeç pastırması ve Çamlıdere höşmerim tatlısı. Burada tanıtımını izlediğiniz andezit taşı için de müracaat yaptık. İnşallah kısa zamanda böyle bir etkinlikte tescilini aldığımız andezit taşı ile ilgili olarak bir araya geliriz." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ise "Bu yıl Ahi Evran yılı. Ahilik hepimizin yaşamının temel değeri ve felsefesi olması gereken en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ahilik bir yaşama felsefesidir. Ahi aynı zamanda dertli insan demek bence, iyilikte dertlenen, komşusuna dertlenen, işini iyi yapmak için dertlenen ve işini iyi yaparken iyi duruş sergilemek için dertlenen insan demektir." diye konuştu.

ATO Meclis Üyesi ve Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü de etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardında plaket takdimi ve ATO Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi tarafından hazırlanan andezit taşı sergisinin gezilmesi ile etkinlik sona erdi.

Gölbaşı'nda 34. Ahilik Haftası kutlandı

Gölbaşı'nda 34. Ahilik Haftası kutlandı

Gölbaşı'nda 34. Ahilik Haftası kutlandı

Gölbaşı'nda 34. Ahilik Haftası kutlandı

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
'Böbreğinde taşla yaşayacaksın' denilen Özbek hasta, Türkiye'de sağlığına kavuştu

'Böbreğinde taşla yaşayacaksın' denilen Özbek hasta, Türkiye'de sağlığına kavuştu

 Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay
Magazin Göksel Müge Anlı Gökhan Çıra Düm Tek Tek
Spor Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gölbaşı'nda 34. Ahilik Haftası kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 11:58:21. #1.11#