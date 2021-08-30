Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Hadise konseriyle kutlandı
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Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Hadise konseriyle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü, Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği konserle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü, Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği konserle kutlandı. Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen konserde ünlü sanatçı Hadise sahne aldı.

Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümüne özel konser düzenledi. Konserde ünlü sanatçı Hadise sahne aldı. Konser öncesi günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, "Büyük milletlerin büyük tarihleri ve büyük ataları vardır. Türk milleti büyüktür. Tarihi de, ecdadı da büyüktür. Bu büyüklük ahlaktandır, akıldandır, adalettendir. Bunun en büyük örneği de bu büyük zaferi milletimize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kıymetli misafirler Gölbaşı Ankara'nın parlayan bir yıldızıdır. Gölbaşı Başkent'in marka ilçesidir. Doğasıyla, iklimiyle ve hoşgörülü insanlarıyla eşsiz bir ilçedir. Sizler rahat, huzurlu, güvenli ve gelişmiş bir Gölbaşı'nda yaşayın diye bizler gece gündüz durmadan çalışıyoruz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Hadise konseriyle kutlandı
Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Hadise konseriyle kutlandı
Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Hadise konseriyle kutlandı
Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Hadise konseriyle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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