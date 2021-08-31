Gölbaşı'nda 30 Ağustos, Hadise konseri ile kutlandı
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Gölbaşı'nda 30 Ağustos, Hadise konseri ile kutlandı

Gölbaşı'nda 30 Ağustos, Hadise konseri ile kutlandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir - Haberler | Kültür Sanat

ANKARA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu Yıldönümü, Gölbaşı Belediyesinin düzenlemiş olduğu Hadise konseri ile kutlandı.

ANKARA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu Yıldönümü, Gölbaşı Belediyesinin düzenlemiş olduğu Hadise konseri ile kutlandı. Konsere 70 bin kişi katıldı.

Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu Yıldönümüne özel konser düzenledi. Konserde ünlü sanatçı Hadise sahne aldı. Konser öncesi günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Büyük milletlerin büyük tarihleri ve büyük ataları vardır. Türk milleti büyüktür. Tarihi de ecdadı da büyüktür. Bu büyüklük ahlaktandır, akıldandır, adalettendir. Bunun en büyük örneği de bu büyük zaferi, milletimize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kıymetli misafirler, Gölbaşı Ankara'nın parlayan bir yıldızıdır. Gölbaşı Başkent'in marka ilçesidir. Doğasıyla iklimiyle ve hoşgörülü insanlarıyla eşsiz bir ilçedir. Sizler rahat, huzurlu, güvenli ve gelişmiş bir Gölbaşı'nda yaşayın diye bizler gece gündüz durmadan çalışıyoruz" dedi.Konserde Ünlü Sanatçı Hadise'ye Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlut Karakaya çiçek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan tablo, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek uyum merkezi öğrencilerinin yaptığı çini yapımı tablo verirken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise Gölbaşı'nın değerlerinden mogan bıçak hediye etti.


Gölbaşı'nda 30 Ağustos, Hadise konseri ile kutlandı
Gölbaşı'nda 30 Ağustos, Hadise konseri ile kutlandı
Gölbaşı'nda 30 Ağustos, Hadise konseri ile kutlandı
Gölbaşı'nda 30 Ağustos, Hadise konseri ile kutlandı
Gölbaşı'nda 30 Ağustos, Hadise konseri ile kutlandı
Gölbaşı'nda 30 Ağustos, Hadise konseri ile kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir

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