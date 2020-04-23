Gölbaşı'nda 23 Nisan kutlaması Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram dolayısıyla program düzenledi.

Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram dolayısıyla program düzenledi.

Belediyenin bando ekibi traktör römorkları üstünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayıp evlerinin balkonundan bayramı kutlayan çocukları eğlendirmek için şarkılar ve marşlar çaldı.

Balkonlarını bayraklarla ve balonlarla süsleyen çocuklar da bando ekibine alkışla tempo tutarak eşlik etti.

Karşıyaka Mahallesi'nde başlayan gösteri, Gaziosmanpaşa, Şafak, Eymir, Seymenler, Bahçelievler mahallelerinde devam etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de balkonlardan etkinliği izleyen çocukları selamladı.

Etkinlik kapsamında Cemal Gürsel Caddesi'nde havaya balonlar bırakıldı, vatandaşlara bayrak hediye edildi.

Kaynak: AA