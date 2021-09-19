Gölbaşı'nda 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Sahil Parkı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın İnönü Ortaokulu Tarih öğretmeni tarafından yapılmasının ardından İnönü Ortaokulu öğrencileri oratoryo gösterisi sundu, şiirler okudu.

Tören, Polis Akademisi Bando Takımı tarafından verilen konserle sona erdi.

Programa, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.