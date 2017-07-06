Gölbaşı'nda 15 Temmuz Toplantısı

Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer başkanlığında, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma birinci yıl dönümü öncesinde yapılacak etkinliklerle ilgili toplantı düzenlendi.



Gölbaşı Kaymakamlığı'nda gerçekleşen toplantıda, Gölbaşı Kaymakamı Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin, Özel Harekat Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ediz Tercanoğlu ve diğer kurumların yöneticileri de hazır bulundu.



Gölbaşı Kaymakamı Esmer, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma birinci yıl dönümü öncesinde bir araya geldiklerini ifade ederek, "Ülkemizde ve Ankara genelinde yapılacak etkinliklerle uyumlu bir şekilde ilçemizdeki etkinlikleri konuşmak için toplandık. Bununla ilgili programımızı oluşturup neticesinde alınan kararları kamuoyuna duyuracağız" dedi. - ANKARA