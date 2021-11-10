Gölbaşı'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi - Haberler
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Gölbaşı'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gölbaşı'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Gölbaşı hükümet konağı bahçesinde Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan törende 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Düzenlenen törene Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, ile vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

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