Gölbaşı'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Gölbaşı hükümet konağı bahçesinde Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan törende 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Düzenlenen törene Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, ile vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN
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