Gölbaşı'nda 1 mezra karantina altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gölbaşı'nda 1 mezra karantina altına alındı

09.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:03
Gölbaşı'nda 1 mezra karantina altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gölbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Haydarlı köyüne bağlı Cerrahobası Mezrasında korona virüs (Covıd-19) vakalarında ki artış nedeniyle karantina kararı aldı.

Kurul, Cerrahobası Mezrasının 10 gün boyunca karantina altına alınmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, jandarma ekiplerince köyün dışında önlem alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda 1 mezra karantina altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Pelin Öztekin
Spor Can Bartu Mesut Özil Mustafa Er Mete Kalkavan Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölbaşı'nda 1 mezra karantina altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 10:06:03. #1.16#
title