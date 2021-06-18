Gölbaşı Kurban Kesim ve Satış Yeri'nde son hazırlıklar tamamlanıyor
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Gölbaşı Kurban Kesim ve Satış Yeri'nde son hazırlıklar tamamlanıyor

Gölbaşı Kurban Kesim ve Satış Yeri'nde son hazırlıklar tamamlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediyesi kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Kurban Satış ve Kesim Yeri'nin hazırlıklarını tamamlıyor.

Oğulbey Mahallesi 10. Km'de hizmete giren Kurban Kesim ve Satış Yeri'nin hazırlıkları son sürat devam ediyor. Toplamda 100 bin metrekare alanda kurulan 9000 m2 içerisinde 2 adet kapalı alandan oluşan tesisin çevreye ve sağlığa duyarlı olarak inşa edildiğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Çalışmalarını hızlandırdığımız mobil kesim ünitelerinde bir günde 400 büyükbaş 250küçükbaş kesimi gerçekleşebilecek. Çevreye duyarlı alt yapı çalışmaları ile hazırlanan alanda kurbanlıklarımız yerini almaya başlayacak. Alanda küçükbaş kesimi için bir, büyükbaş kesimi için ise 4 adet mobil kesim ünitesi bulunuyor. Bu sayede bütün işlemler el değmeden hijyenik ortamlarda gerçekleşiyor. Aynı zamanda 50 adet güvenlik kamerası ile alanın 24 saat kesintisiz güvenliğini sağlayacağız" dedi.

Bin araçlık otopark alanı mevcut

"Aynı zamanda ailelerin kurbanları keserken, çocuklarında vakit geçirebileceği oyun alanı oluşturduk" açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Kurban pazarları alanında sıklıkla karşılaşılan otopark sorununu da düşünerek bin araçlık alan kurduk. Aynı zamanda acil durumlar için de kurmuş olduğumuz acil helikopter pisti de hizmette olacak. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tebliğ edilen yazı kapsamında, dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde ibadetin gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlere çağımızın salgını olan corona virüsten korunma önlemlerini içeren tabelalar ve bilgilendirici yazılar asacağız. Yine hayvan kesim noktalarına ateş ölçümü ile giriş yapılacak. Buradan Fen İşleri Müdürlüğümüze bütün çalışmaları kendi bünyelerinde yürüttükleri için teşekkür ediyorum."

Hayvan satıcılarını teftiş edeceğiz

Müşteri kontrollerinin yanı sıra kurban pazarında çalışacak olan görevlilerin de kurallara uygun hareket etmeleri için çalışmalar yürüteceklerini aktaran Ramazan Şimşek "Hayvan satış üniteleri arası mesafe en az iki metre olarak genelge gereği ayarlanacak. İlgili afişlerin yanı sıra alanlarda hazır bulunan el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak olan kolonya gibi unsurların bulunması amaçlanacak. Yine hayvan satış yerlerine kolay ulaşılabilir yerlere ise el yıkama ve lavaboları konumlandırılacak bu sayede vatandaşlarımız hijyen ve dini kurallara uygun kurban kesimini sağlayacak. Maske kullanımı ve mesafe kuralı alanlarımızda da geçerli olacak. Modern bir tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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