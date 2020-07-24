Gölbaşı "Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi ve Gölbaşı Müftülüğü ortaklığında Gölbaşı Belediyesi Kurban Pazarı ve satış yerinde Kurban Satıcılarına 'Kurban Kesim Elemanı Kursu' eğitimi verildi.

Oğulbey Mevkii'nde "Kurban Kesim Elemanı" kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her gün 8 saat boyunca devam edecek olan eğitimlerde "İş Sağlığı ve Güvenliği", "Kurban Kesmenin İslamiyet'teki Yeri ve Önemi" ile "Kurban Kesim İşlemi" olmak üzere üç ana modülden oluşan eğitimler verileceğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Toplam 20 saat süren eğitimlerde vatandaşlarımızı iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile Kurban Bayramı'na hazırlayacağız. Bugün gerçekleşen kursumuzda kurban pazarı çiftçisine İslami usullere göre kurban kesim işlemlerini yerine getirmeyi aktardık. 3 gün boyunca eğitimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

İş sağlığı güvenliği ön planda

Verilecek olan eğitimlerdeki asıl amacın iş sağlığı ve güvenliği olduğuna vurgu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Görüyoruz ki Kurban Bayramı'nda iş kazaları ile hastanelere müracaat eden vatandaşlarımızın sayısı bir hayli yüksek. Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı önlemlerimizi baştan almakta fayda var. Acil durumlar için gerekli tedbirlerimizi bizlerde Gölbaşı Belediyesi olarak aldık" açıklamasında bulundu.

Hijyen kurallarına uygun kesim

Salgın süreci kapsamında alınan önlemler doğrultusunda teftişlerini de arttıracaklarını ifade eden Ramazan Şimşek "Hijyen ve İslami koşullara uygun kesim için vatandaşlarımızın ve Çiftçimizin de duyarlılığını rica ediyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak teftişlerimizi artıracağız" dedi.

Kurban pazarı çiftçisine Gölbaşı Belediyesi'nin yeni pazar yerinden çok memnun kaldıklarını belirterek Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler