ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü
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ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründüADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağı çıkma yasağıyla sessizliğe büründü.

Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağı çıkma yasağıyla sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından kırmızı kategoride olan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Türkiye'de 58 ilde dün başlayan kısıtlamayla birlikte ilçe merkezi sessizliğe büründü. Vatandaşlar sadece ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıktı. Pazartesi saat 05.00'da sona erecek olan kısıtlamada polis ekipleri, anonslar yaparak vatandaşları uyardı.

ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü
ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü
ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü
ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü
ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü
ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü
ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü
ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü
ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü
ADIYAMAN Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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