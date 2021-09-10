Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ilçeye veda etti
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Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ilçeye veda etti

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ilçeye veda etti
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından onuruna verilen veda yemeğinin ardından ilçeye veda etti.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından onuruna verilen veda yemeğinin ardından ilçeye veda etti.

Cumhurbaşkanlığı Mülki Amirler Atama ve Yer Değiştirme Kararnamesi ile Denizli'nin Tavas ilçesine ataması gerçekleşen Kaymakam Mutlu Köksal onuruna veda programı düzenlendi.

Köksal burada yaptığı konuşmada, Gölbaşı ilçesine hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Köksal, "Çok güzel anılar ve dostluklar biriktirdiğim güzel ilçemiz Gölbaşı'nı hiçbir zaman unutmayacağım, burada olduğu gibi gittiğim yerlerde de kapım size her zaman açık olacaktır. Şuan burada bulunan belediye başkanlarıma, savcı ve hakimlerime, kurum amirlerime, muhtarlarımıza, il genel meclis üyelerimize, basın mensuplarımıza ve çok kıymetli vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum, görev yaptığım süre boyunca beni yalnız bırakmayan her zaman varlığını hissettiren tüm Gölbaşılı hemşerilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçede bulunduğu iki yıl boyunca istihdamı artırıcı çalışmalar yaptığı için Köksal'a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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