Gölbaşı Kaymakamı Köksal, yol kontrol uygulama noktasını ziyaret etti

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, yol kontrol uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, yol kontrol uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Köksal, yol kontrol noktalarında güçlerini ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri denetledi.

Kaymakam Mutlu Köksal'a denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü Komiser Şahin Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi