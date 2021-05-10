Gölbaşı Kaymakamı Köksal, yol kontrol uygulama noktasını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölbaşı Kaymakamı Köksal, yol kontrol uygulama noktasını ziyaret etti

Gölbaşı Kaymakamı Köksal, yol kontrol uygulama noktasını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, yol kontrol uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, yol kontrol uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Köksal, yol kontrol noktalarında güçlerini ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri denetledi.

Kaymakam Mutlu Köksal'a denetimlerde İlçe Emniyet Müdürü Komiser Şahin Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Cem Yılmaz Caner Cindoruk
Spor Diego Mesut Özil Samet Aybaba Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gölbaşı Kaymakamı Köksal, yol kontrol uygulama noktasını ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:26:39. #1.15#

title