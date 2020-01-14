Gölbaşı Kaymakamı Köksal köy ziyaretlerini sürdürüyor
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Gölbaşı Kaymakamı Köksal köy ziyaretlerini sürdürüyor

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

14.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:56
Gölbaşı Kaymakamı Köksal köy ziyaretlerini sürdürüyor

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Köksal, ilçeye bağlı Yaylacık, Çakmak ve Kalemkaş köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Köksal, köy halkının istek ve şikayetlerini dinledi.

Ayrıca NATO petrol boru hattı pompalama tesislerini de ziyaret eden Köksal, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete İl Genel Meclisi üyeleri ve daire amirleri de katıldı.

Kaynak: AA
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