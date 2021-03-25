Gölbaşı Kaymakamı Köksal köy gezilerini sürdürüyor
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Gölbaşı Kaymakamı Köksal köy gezilerini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Gölbaşı Kaymakamı Köksal köy gezilerini sürdürüyor

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, köy gezileri kapsamında Çataltepe köyü Tecirli mezrasını ziyaret etti.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, köy gezileri kapsamında Çataltepe köyü Tecirli mezrasını ziyaret etti.

Mutlu Köksal, Tecirli mezrasında Çataltepe Muhtarı Hüseyin Bilgili ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Çataltepe Köyü Muhtarı Hüseyin Bilgili, mezra ziyaretinden dolayı Kaymakam Köksal'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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