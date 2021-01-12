Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan Akçabel köyüne ziyaret
12.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:35
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Akçabel köyünü ziyaret etti.
Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Akçabel köyünü ziyaret etti.
Akçabel köyünde yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Kaymakam Mutlu Köksal, yapılması planlanan yatırımlarla ilgili muhtar Mahmut Kartal ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Köksal, köyün ihtiyaçları doğrultusuna çalışmaların yapılacağını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi