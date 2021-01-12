Gölbaşı Kaymakamı Köksal'dan Akçabel köyüne ziyaret

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Akçabel köyünü ziyaret etti.

Akçabel köyünde yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Kaymakam Mutlu Köksal, yapılması planlanan yatırımlarla ilgili muhtar Mahmut Kartal ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Köksal, köyün ihtiyaçları doğrultusuna çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi