Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan emniyet kemeri denetimlerine katıldı - Haberler
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Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan emniyet kemeri denetimlerine katıldı

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Trafik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Konya yolu üzerindeki uygulama noktalarında emniyet kemeri denetimi yaptı.

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Trafik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Konya yolu üzerindeki uygulama noktalarında emniyet kemeri denetimi yaptı.

Denetimlere Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile jandarma ve polis ekipleri katıldı.

Kaymakam Bilgihan, trafik ekipleri ile araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemini anlattı.

Bilgihan denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü ve yolculara teşekkür edip, maske verdi.

Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan emniyet kemeri denetimlerine katıldı

Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan emniyet kemeri denetimlerine katıldı

Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan emniyet kemeri denetimlerine katıldı

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AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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