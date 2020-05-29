Gölbaşı ilçesindeki okullarda YKS öncesi dezenfeksiyon çalışması Gölbaşı ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak okullarda yeni tip koronavirüs( Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Gölbaşı ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak okullarda yeni tip koronavirüs( Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin hijyen ortamında sınava girmesi için okullarda temizlik çalışması başlattıklarının söyledi.

İlçedeki 36 okulda hijyen çalışmaları yapıldığını belirten Şimşek, "Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan YKS sınavı öncesinde bizde üzerimize düşen görevleri yerine getirerek dezenfektan çalışmalarımıza hız verdik. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun." dedi.

Kaynak: AA