Gölbaşı ilçesindeki okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüse karşı ilçedeki okullar "hidrojen peroksit" maddesi ile dezenfekte edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüse karşı ilçedeki okullar "hidrojen peroksit" maddesi ile dezenfekte edildi.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, koronavirüse karşı ilçedeki okulların "hidrojen peroksit" maddesi ile dezenfekte ettiklerini söyledi.

İlçede eğitim-öğretim hizmeti veren tüm okulların kurallara uygun olarak dezenfekte edildiğini, sürekli olarak da dezenfektan işleminin devam edeceğini ifade eden Özdemir, "Okullarımızda temizliğe, hijyene eskiden beri çok önem veriyorduk. Tüm okullarımızda temizlik amaçlı sabun, sıvı sabun, kağıt havlu, tuvalet kağıdı bulundurulmaktadır. Koronavirüse karşı bu önlemleri daha da sıklaştırıp dezenfektan işlemlerine ağırlık verdik." dedi.

Kaynak: AA