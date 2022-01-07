Gölbaşı ilçesinde zabıta ekipleri marketleri denetledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı ilçesinde zabıta ekipleri marketleri denetledi

Gölbaşı ilçesinde zabıta ekipleri marketleri denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hizmet veren yerel marketler ile zincir marketler, zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hizmet veren yerel marketler ile zincir marketler, zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde hijyen, gramaj, ambalaj, etiket fiyatları kontrol edildi.

Denetimlerin tüm marketlerde devam edeceğini belirten yetkililer, "Bugün yapılan denetimlerde şikayet konusu olan fahiş fiyatlar ve reyon fiyatları ile kasa fiyatlarının birbirini tutup tutmadığına yönelik denetimler devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde zabıta ekipleri marketleri denetledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title