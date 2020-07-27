Gölbaşı ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
27.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:48
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yavrucuk Mahallesi Haymana Yolu Bulvarı üzerinde içme suyu iletim hattı bağlantı çalışması nedeniyle yarın 10.00-21.00 saatleri arasında su kesintisinin uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada, kesintiden, Yavrucuk, Hacımuratlı, Gökçehöyük, Koparan ve Hacıhasan mahalleleri ile Çatalarmut, Mogan Sevgi Çiçeği ve Çalıkuşu sitelerinin etkileneceği kaydedildi.
Kaynak: AA