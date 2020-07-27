Gölbaşı ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yavrucuk Mahallesi Haymana Yolu Bulvarı üzerinde içme suyu iletim hattı bağlantı çalışması nedeniyle yarın 10.00-21.00 saatleri arasında su kesintisinin uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, kesintiden, Yavrucuk, Hacımuratlı, Gökçehöyük, Koparan ve Hacıhasan mahalleleri ile Çatalarmut, Mogan Sevgi Çiçeği ve Çalıkuşu sitelerinin etkileneceği kaydedildi.

Kaynak: AA