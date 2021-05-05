Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

Ülke genelinde başlayan tam kapanma sonrası Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontroller aralıksız devam yapılıyor. Polis ekipleri devriye araçları ile anonslar yaparakta halkın evden çıkmaması için uyarılarda bulunuyor. Polis ekipleri anonslarda, "Önce sabır, sonra bayram" ifadelerini kullanarak zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Polis ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında da uygulama noktaları oluşturarak denetim yapıyor. Yapılan denetimlerde seyahat izinleri bulunmayan 158 kişiye de idari para cezasının uygulandığı belirtildi. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı
Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Eşiyle ilişkisinden şüphelendiği babasını, annesiyle planlayıp öldürmüş
Eşiyle ilişkisinden şüphelendiği babasını, annesiyle planlayıp öldürmüş
Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan kişi hırsız çıktı
Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan kişi hırsız çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Engin Özkoç Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:57:06. #1.15#

title