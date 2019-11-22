Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızı tutuklandı

22.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:33

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde M.M.,'ye ait plakası olmayan motosikleti çaldığı iddia edilen M.H., isimli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA