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Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor

Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen cadde ve sokakların karlarını temizleme çalışmalarında iş makineleriyle alınan karlar kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor.

İlçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklara park edilen araç parklarından dolayı çalışmalarda zaman zaman aksamaların yaşandığını da belirtti. Belediye ekipleri, araç sahiplerinden araçlarını cadde ve sokaklara rast gele park etmemelerini istedi. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gölbaşı Belediyesi, Hisarcık, Adıyaman, kar, Yerel, Haber

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