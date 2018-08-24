Gölbaşı İlçesinde Jandarmadan Sürücülere Bayram Şekeri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle yol denetimi yapan jandarma ekipleri sürücülerin bayramını kutlayarak şeker ikram etti.

Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada durdurulan araç sürücüleri ve içerisinde bulunan kişilerin bayramları kutlandı. Jandarma ekipleri daha sonra sürücülere ve araç içerisindeki kişilere şeker ve kolonya ikramında bulundu. Sürücülere uyarıcı broşür dağıtan ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN