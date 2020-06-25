Gölbaşı ilçesinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Gölbaşı genelindeki mahalle, cadde ve sokaklarıyla birlikte, buralardaki yeşil alanlar, çöp alanları, dereler ve park gibi yerleri belirli bir program dahilinde her gün düzenli olarak ilaçlayan ekipler, "İlçemizde aşırı sıcaklara bağlı olarak artan haşerelere karşı kentin tüm cadde ve sokaklarında ilaçlama yapıyoruz. Yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mahallelere bırakılan çöp konteynerleri da belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde hazırlanan ilaçlama sezon sonuna kadar belirli aralıklarla devam edecek. Önceliğimiz haşerelerin üreme kaynağı olan yerlerdir. Halkımızın sağlığı için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA