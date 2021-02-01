Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle günlük yaşamda aksaklıklar meydana geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle günlük yaşamda aksaklıklar meydana geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direklerinin zarar görmesi sonucu bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Kar yağışı sonrası belediye ekipleri kent ve yollarda tuzlama yaparken, İl Özel İdaresi ise iş makineleriyle kapanan köy yolarını açmak için çalışma başlattı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kar yağışı sonrası çalışmaları yerinde takip etti.

Kar yağışının ardından çocuklar ise sokak ve parklarda kar topu oynayarak eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi