Gölbaşı ilçesinde esnaflara PTT kargo indirimi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe PTT İl Müdürlüğü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan protokolle esnaflara kargo ücretlerinde yüzde 50'ye varan indirim sağlanacak.

Adıyaman PTT Satış ve Pazarlama Sorumlusu Hasan Kaya, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Latif Kocaman'ı makamında ziyaret ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin olduğu ziyarette, esnafa indirim sağlayacak olan protokol imzalandı. Kocaman yaptığı açıklamada, odaya bağlı esnafların kargo gönderilerinde yüzde 50'ye varan indirimden faydalanacağını söyledi. Esnafın ekonomik olarak zorlandığı günlerde biraz daha giderlerinin azaltılması ve onlara katkı sağlanması için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Kocaman, "Adıyaman PTT satış ve pazarlama sorumlusu Hasan Kaya ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA