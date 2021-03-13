Gölbaşı ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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Gölbaşı ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

13.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:14
Gölbaşı ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü.

Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde birçok evin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarken, elektrik telleri koptu. Köyde 7 evin şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi. Köylüler bir geceyi elektriksiz geçirdi.

İlçe merkezi Fatih mahallesi Gazi Caddesi üzerinde ise bir evin bahçesinde bulunan kavak ağaçı devrilerek elektrik tellerine zarar verdi. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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