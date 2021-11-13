Gölbaşı ilçesinde, 'Bi hareketine bakar hayat' trafik uygulaması yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Trafikte emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak başlatılan "Bi hareketine bakar hayat" uygulaması kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi.

Kampanya kapsamında Gaziantep- Kahramanmaraş Karayolu üzerinde Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, polis ekipleri ile jandarma ekipleri emniyet kemeri denetimi yaptı.

Kaymakam Ayrancı, durdurulan araç sürücülerine emniyet kemeri takmanın önemini anlatarak broşür ve maske hediye etti.

Kaymakam Ayrancı, "Emniyet kemeri kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45 yaralanma riskini de yüzde 60 azaltıyor. Trafikte güvenlik 'Bi hareketine bakar hayat' sloganıyla yola çıktık. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bugün yol uygulaması yapıyoruz. İlçemizde hem bu anlamdaki farkındalığı arttırmak hem de vatandaşlarımızın daha duyarlı davranmalarını kurallara uymalarını sağlamak. Temel amacımız bu çerçevede bütün vatandaşlarımızdan trafik güvenliğine trafik kurallarına uymalarını öneriyoruz, tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN