Gölbaşı ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor
Haberler » Güncel » Gölbaşı ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor - Haber

Gölbaşı ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

28.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:03
Gölbaşı ilçesinde ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.


Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kışın ilçedeki ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışmalarının düzenli olarak devam ettiğin söyledi. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, "Uzun ağaç dallarının elektrik tellerine temas etmesi sonucu meydana gelen kısa devreler yüzünden elektrik kesintilerinin yaşanmasını önlemek aynı zamanda ağaçların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için ekiplerimiz budama çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et