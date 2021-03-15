Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantinaya alındı
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Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantinaya alındı

15.03.2021 17:40 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:45
Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantina altına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantina altına alındı.

Gölbaşı Kaymakamlığı ilçeye bağlı Haydarlı köyünün, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındığını duyurdu.

Karar doğrultusunda, jandarma ekiplerince önlemler alınarak köyün giriş ve çıkışları yasaklandı. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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