Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantinaya alındı
15.03.2021 17:40 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:45
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantina altına alındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1 köy karantina altına alındı.
Gölbaşı Kaymakamlığı ilçeye bağlı Haydarlı köyünün, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındığını duyurdu.
Karar doğrultusunda, jandarma ekiplerince önlemler alınarak köyün giriş ve çıkışları yasaklandı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı