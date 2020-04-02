Gölbaşı ilçesi Cittaslow olma yolunda
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AK Parti, Adıyaman, İpekyolu, Güncel

Gölbaşı ilçesi Cittaslow olma yolunda

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin 'Sakin Şehir' (CittaSlow) ağına girmek için İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 100 bin TL ödenek ayrıldı.

02.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:18
Gölbaşı ilçesi Cittaslow olma yolunda

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin 'Sakin Şehir' (CittaSlow) ağına girmek için İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 100 bin TL ödenek ayrıldı.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Gölbaşı Belediyesinin 'sakin şehir' başvurusuyla ilgili Milletvekili Ahmet Aydın'ın destekleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 100 bin TL destek verildiğini açıkladı.

Başkan Hakan Toydaş yaptığı açıklamada, "2020 yılı içerisinde Gölbaşı ilçemizin cittaslow şehirler ağına dahil edilmesi için başvuru hazırlıklarını tamamlanarak, başvuru gerçekleştirecek. Böylece Gölbaşının dünyada marka bir yerleşim merkezi haline getireceğiz inşallah. Gölbaşı'nı Cittaslow şehirler ağına aldırmak için çalışmaları başlatıyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 100 bin TL başvuru bütçesi ayrıldı. İKA tarafından ayrılan bu bütçe ile başvuru sürecini yürüteceğiz.

Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı, İnekli ve Azaplı gölleri 2001 yılında 1.derece doğal sit alanı kabul edilmiş, 2008 yılında ise Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Milli Parklar Kanunu kapsamında bulunan söz konusu alan yerli ve göçmen çok sayıda kuş türü için yumurtlama, yavru çıkarma ve mevsimlik yaşam faaliyetleri ile çeşitli balık türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Göl bölgelerindeki zengin biyolojik çeşitlilik, bisiklet yolları ve yöresel ürünlerin varlığı (peygamber üzümü ve Trabzon hurması) ilçenin Cittaslow değerlendirme kriterlerinde ön plana çıkabilecek yönleridir. Bu doğrultuda, birçok turizm potansiyeli ile ön plana çıkan Gölbaşı ilçesi için belediye tarafından Cittaslow başvurusu planlanmaktadır. Süreç Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Adıyaman Üniversitesi Gölbaşı MYO'nun işbirliğinde yürütülecektir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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