Gölbaşı ilçesi baştan aşağı temizleniyor
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Gölbaşı ilçesi baştan aşağı temizleniyor

09.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:09
Gölbaşı ilçesi baştan aşağı temizleniyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezi baştan aşağı temizliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezi baştan aşağı temizliyor.

Gölbaşı Belediyesi temizlik işleri ekipleri tarafından Yavuz Selim Mahallesinde kanal boyu ve halkın yoğun olarak kullandıkları yürüyüş yolları üzerinde temizlik çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayarak gün boyunca devam edecek. Yürüyüş yolunu kullanan vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesi baştan aşağı temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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