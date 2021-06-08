Gölbaşı İlçe Müftülüğü yeni hizmet binası dualarla açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, içerisinde 4-6 yaş Kur'an kursu ile konferans salonunun da bulunduğu Ankara Gölbaşı İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, içerisinde 4-6 yaş Kur'an kursu ile konferans salonunun da bulunduğu Ankara Gölbaşı İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Gölbaşı İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılışını yaptı. İçerisinde 4-6 yaş Kur'an kursu, konferans salonunun da bulunduğu hizmet binasının açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İllerdeki, ilçelerdeki çalışmalarımızın organizasyonunu, düzenini sağlayan, başta camilerimiz olmak üzere Kur'an kurslarımız ve cami içi, cami dışı din hizmetlerimizi yöneten, organize eden müftülüklerimiz, en güzel bir şekilde toplumumuza doğru dini bilgiyi ulaştırma noktasında gayret etmektedirler" dedi.

Müftülüklerin, Diyanet İşleri Başkanlığının birer şubesi gibi olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Müftülüklerimiz esasında Allah Resulü'nün Medine-i Münevvere'de yaptırmış olduğu Mescid-i Nebevi'nin de birer şubesidir. Çünkü Peygamber Efendimiz diyanet işlerini Mescid-i Nebevi'den yönetiyordu. Bugün tüm müftülüklerimiz Mescid-i Nebevi'nin bir şubesi olarak bu görevi yerine getirmektedir." diye konuştu.

Müftülüklerin, topluma din eğitimi verilmesi noktasında tüm yaş grupları için çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, "Bu eğitimi müftülüklerimizde Kur'an kursu hocalarımız, imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, kürsülerden, minberlerden, mihraplardan, Kur'an kursu sınıflarından halkımıza ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu hizmetlerimizin daha nitelikli bir şekilde devam etmesi için açılışını yaptığımız Gölbaşı Müftülüğümüz büyük bir vasıta olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, hizmet binasının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan'ın yaptığı dua sonrası Başkan Erbaş ve protokol üyeleri, kurdele kesimini yaparak müftülük hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra müftülük binasında incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, İlçe Müftüsü Ahmet Dilek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erbaş, hizmet binasının yapımında destek olan hayırseverlere teşekkür belgesi verdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan ve üst düzey yöneticiler katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı