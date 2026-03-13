Gölbaşı ilçe erkanı iftarda bir araya geldi

Haberler

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde ilçe erkanının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde ilçe erkanının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Gölbaşı'nda Ramazan ayının manevi atmosferi birlik ve beraberlik içinde yaşanmaya devam ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında ilçe erkanı aynı sofrada buluştu. Programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, ilçe protokolü ve birim müdürleri katıldı. Ramazan ayının bereketinin paylaşıldığı iftar programında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. İftar programında konuklarıyla yakından ilgilenen Odabaşı, ilçe için birlikte çalışan tüm kurum ve yöneticilerle aynı sofrada buluşmanın önemine dikkat çekti.

"İlçemizin gelişimi, huzuru ve geleceği için kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimi. Bu anlamlı akşamda Sayın Kaymakamımız, Cumhuriyet Başsavcımız ve ilçe protokolümüz ile aynı sofrada bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Gölbaşımız için omuz omuza çalıştığımız kıymetli yöneticilerimizin varlığı soframızı onurlandırdı. İlçemizin gelişimi, huzuru ve geleceği için kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
