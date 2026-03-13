Haberler

Gölbaşı ilçe erkanı iftarda bir araya geldi

Gölbaşı ilçe erkanı iftarda bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde ilçe erkanının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde ilçe erkanının katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Gölbaşı'nda Ramazan ayının manevi atmosferi birlik ve beraberlik içinde yaşanmaya devam ediyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında ilçe erkanı aynı sofrada buluştu. Programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, ilçe protokolü ve birim müdürleri katıldı. Ramazan ayının bereketinin paylaşıldığı iftar programında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. İftar programında konuklarıyla yakından ilgilenen Odabaşı, ilçe için birlikte çalışan tüm kurum ve yöneticilerle aynı sofrada buluşmanın önemine dikkat çekti.

"İlçemizin gelişimi, huzuru ve geleceği için kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimi. Bu anlamlı akşamda Sayın Kaymakamımız, Cumhuriyet Başsavcımız ve ilçe protokolümüz ile aynı sofrada bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Gölbaşımız için omuz omuza çalıştığımız kıymetli yöneticilerimizin varlığı soframızı onurlandırdı. İlçemizin gelişimi, huzuru ve geleceği için kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Üçüncü füze sonrası akıllara İran'a yaptığı son uyarı geldi
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Asensio resmen Süper Lig'i sallıyor: Alex'i izleyemeyenler için gönderilmiş

Yaptıklarını duyanlar aynı yorumu yapıyor
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı