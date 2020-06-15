Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sanal sergi açtı Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle el sanatları sergisini sanal ortamda gerçekleştirdi.

Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle el sanatları sergisini sanal ortamda gerçekleştirdi.

Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hakan Uçar, kurumun resmi internet sayfasında yayımlanan sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, el sanatları kursunun bitiminde yapmak istedikleri sergiyi salgın nedeniyle açamadıklarını söyledi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak vatandaşlara ve kursiyerlere sergi sonuçlarını sanal ortam yoluyla gösterdiklerini ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"Gölbaşı Halk Eğitim Merkezinde pandemi nedeniyle 14 Mart itibarıyla tüm kurslarımız tatil edildi. Bu süreçte öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz uzaktan eğitim yoluyla kurslarını devam ettirdi ve ortaya çok güzel el emeği ürünler çıktı. Bu ürünlerini, sanal galerilerde sosyal medya ve web sitemizde vatandaşlarımızla buluşturmak için çaba sarf ettik. Pandemi sürecinde çalışmalarına ara vermeden devam eden tüm öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum."

Vatandaşların sergiyi "https://maps.app.goo.gl/k7J48eq49cVvZfo89" adresinden ziyaret edebileceği bildirildi.

Kaynak: AA