Gölbaşı Gölü ağlardan temizleniyor

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde balıkçılar tarafından terk edilen ağların temizlenme çalışmalarına başlandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında denizlerde başlatılan "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi'ne 2016 yılında iç suların da dahil edilmesiyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü de proje kapsamında temizlenmeye başladı.

Temizlik çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkhan Tarım İlçe Müdürü Ali Temizkan, "Denizlerimizde ve iç sularımızda su ürünleri avcılığı sırasında kopan, kaybolan ve terk edilen av araçları, avlanma ve canlıların barınma ve beslenmelerini olumsuz etkilemektedir. Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su ürünleri avı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması ve kullanım hataları nedeniyle, denizlerimizin ve göllerimizin terk edilmiş ağlardan temizlenme çalışmalarına Gölbaşı Gölü'nde başlandı" ifadelerini kullandı.